В Севске раскрыли мошенничество с полисами ОСАГО
Уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении жителя Брянска, который приобрел электронный полис ОСАГО, проданный ранее другому человеку, возбуждено по материалам прокурорской проверки.
«Материалы прокурорской проверки были направлены в отделение дознания МО МВД России «Севский» для решения вопроса об уголовном преследовании», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как выяснилось, 13 октября 2017 года мужчина в Севске в здании бывшего отеля по улице Ленина 20 купил электронный полис ОСАГО на свой автомобиль и заплатил за него 3 тысячи 680 рублей.
По сведениям, размещенным на официальном сайте Российского союза автостраховщиков, приобретенный документ ОСАГО страховая компания уже выдала ранее другому человеку на его машину.
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