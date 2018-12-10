В Севске раскрыли мошенничество с полисами ОСАГО

Уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении жителя Брянска, который приобрел электронный полис ОСАГО, проданный ранее другому человеку, возбуждено по материалам прокурорской проверки.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в отделение дознания МО МВД России «Севский» для решения вопроса об уголовном преследовании», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как выяснилось, 13 октября 2017 года мужчина в Севске в здании бывшего отеля по улице Ленина 20 купил электронный полис ОСАГО на свой автомобиль и заплатил за него 3 тысячи 680 рублей.

По сведениям, размещенным на официальном сайте Российского союза автостраховщиков, приобретенный документ ОСАГО страховая компания уже выдала ранее другому человеку на его машину.