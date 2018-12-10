54-летний брянец сгорел заживо в доме на Октябрьской
11 декабря в селе Сергеевск случился пожар в жилом частном доме, в результате погиб мужчина.
Информация о возгорании была получена в 15:14. За 20 минут спасатели 44-й части и ОП «Даревичи» прибыли по адресу. Как выяснилось, горел частный дом размером 6Х12 метров. В течение двух часов пламя полностью ликвидировали.
Во время разбора конструкций было найдено тело 54-летнего мужчины. Причину выяснят эксперты.
Напомним, гражданин погиб во время пожара в поселке Старь.
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