9-летняя девочка едва не погибла в Клинцах из-за двух водителей отечественных автомобилей

11 декабря в Клинцах на улице Свердлова произошла авария с участием двух машин «УАЗ-39629» и «ВАЗ-21112», пострадала девочка 9 лет.

У юной пассажирки «ВАЗа-21112» закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга; она уже дома с назначением лечения.

Само происшествие случилось в начале второго дня. 61-летний водитель «УАЗа-39629» ехал по Урицкого со стороны Фрунзе в направлении улицы Октябрьской и не уступил дорогу «ВАЗу-21112» под управлением 69-летнего водителя, который двигался с улицы Декабристов на Орджоникидзе, в итоге машины столкнулись.