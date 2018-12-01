Под Клинцами 35-летний мужчина угодил под колеса Chevrolet Cruze
35-летний мужчина получил травмы, попав 11 декабря под колеса автомобиля на трассе «Ардонь-Мартьяновка» в Клинцовском районе.
У пострадавшего медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени; сейчас он в больнице.
Сама авария случилась в половине десятого вечера на втором километре упомянутой дороги.
28-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze ехал из Мартьяновки в село Ардонь и сбил 35-летнего пешехода, который находился на проезжей части.
Напомним, 59-летний мужчина получил смертельные травмы, попав 4 декабря под колеса «ВАЗа-21093» в Клинцовском районе.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза на кнопке 50. Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и маленьким, и взрослым жителям Брянщины.
С 9 декабря на Московской железной дороге начнет действовать новый график движения пассажирских поездов 2018 – 2019 гг.
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 10 месяцев 2018 года. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии.
В канун новогодних праздников ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести готовые таунхаусы в коттеджном поселке «Андреевский парк». Загородное жилье с собственной мансардой, цоколем, двумя парковочными местами и небольшим земельным участком можно приобрести по ценам от 4 250 000 рублей.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.