Под Клинцами 35-летний мужчина угодил под колеса Chevrolet Cruze

Смоленские сотрудники СУ СК проводят расследование в связи с убийством 30-летнего мужчины в квартире дома на улице Маршала Соколовского.

10 декабря в соцсетях очевидцы опубликовали фотографию грязной автобусной остановки, расположенной недалеко от торгового центра «Галактика»; внешний вид павильона вызвал возмущение среди местных жителей.

Горячую воду и отопление отключили 11 декабря в домах, расположенных в Заднепровском районе Смоленска.

Как поддерживает ближних православная служба «Милосердие»? Правда ли, что все бездомные - алкоголики, а все волонтеры - бедняки? Где получить профессиональные навыки для ухода за больными людьми? На эти и другие вопросы ответил руководитель отдела Смоленской епархии по церковной благотворительности и социальному служению, а также службы «Милосердие» иерей Дионисий ДАВЫДОВ.

Бешеный лисенок угодил под колеса автомобиля в поселке Кардымово Смоленской области, об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Смоленские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ или их аналогов в крупном размере.

28-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze ехал из Мартьяновки в село Ардонь и сбил 35-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

Сама авария случилась в половине десятого вечера на втором километре упомянутой дороги.

У пострадавшего медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени; сейчас он в больнице.

35-летний мужчина получил травмы, попав 11 декабря под колеса автомобиля на трассе «Ардонь-Мартьяновка» в Клинцовском районе.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.

Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» помогут брянцам создать новогоднее настроение «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза на кнопке 50. Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и маленьким, и взрослым жителям Брянщины.

Сотрудники Брянскэнерго за 10 месяцев выявили хищений электроэнергии на сумму свыше 24 млн. руб. В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 10 месяцев 2018 года. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии.

«Надежда» предлагает сказочные скидки на таунхаусы В канун новогодних праздников ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести готовые таунхаусы в коттеджном поселке «Андреевский парк». Загородное жилье с собственной мансардой, цоколем, двумя парковочными местами и небольшим земельным участком можно приобрести по ценам от 4 250 000 рублей.

