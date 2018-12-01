Брянец попал в больницу после аварии под Выгоничами

49-летний водитель Renault Logan получил травмы 11 декабря после ДТП в Выгоничском районе.

У него перелом шейного позвонка, его госпитализировали в больницу.

Сама авария случилась в начале девятого утра на десятом километре трассы «Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Выгоничи».

По предварительной информации, автомобилист ехал из поселка Выгоничи в Мякишево, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Напомним, 15 октября случилась авария на трассе «Брянск-Новозыбков-Трубчевск», где пострадали 22-летняя пассажирка автомобиля Lada Largus и 17-летний парень из иномарки Suzuki Baleno.