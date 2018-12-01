Брянец попал в больницу после аварии под Выгоничами
49-летний водитель Renault Logan получил травмы 11 декабря после ДТП в Выгоничском районе.
У него перелом шейного позвонка, его госпитализировали в больницу.
Сама авария случилась в начале девятого утра на десятом километре трассы «Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Выгоничи».
По предварительной информации, автомобилист ехал из поселка Выгоничи в Мякишево, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
Напомним, 15 октября случилась авария на трассе «Брянск-Новозыбков-Трубчевск», где пострадали 22-летняя пассажирка автомобиля Lada Largus и 17-летний парень из иномарки Suzuki Baleno.
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