Подозреваемый в угоне задержан в Выгоничском районе
Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины без определенного места жительства, который подозревается в угоне чужого автомобиля.
История случилась в селе Хмелево. После работы на строящемся объекте 45-летний житель Дятьковского района заметил, что его автомобиль «Hyundai Matrix» припаркован в другом месте и сильно поврежден.
Вскоре сыщики задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства. По словам подозреваемого, который подрабатывал на одном строительном объекте с потерпевшим, в тот день много выпил и уже не мог работать. Вдруг на глаза попалась припаркованная машина, которая оказалась не заперта. Злоумышленник решил взять ее, чтобы добраться до дома, но уже через 100 метров врезался в сложенные стройматериалы. Испугавшись, он вернул автомобиль на стоянку и скрылся.
Мужчине грозит до пяти лет. До суда он будет в СИЗО.
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