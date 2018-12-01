Ревнивый брянец проколол колеса иномарке более удачливого соперника

Правоохранители Трубчевского района завели уголовное дело на ранее судимого 25-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном повреждении чужого имущества.

30-летний брянец рассказал полиции, ездил в гости к знакомой в село Сагутьево. Пока находился в доме, неизвестный злоумышленник проколол все колеса его иномарки Volkswagen Passat, поломал боковые зеркала и разбил фару. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

В течение двух дней злоумышленник был задержан.

Подозреваемый раньше тоже ухаживал за жительницей деревни Сагутьево, поэтому повредил транспорт сопернику из мести.

Задержанному «светит» до двух лет.