Двоих жителей Бежицкого района, хранивших оружие в гараже, приговорили к колонии
Суд Бежицкого района вынес приговор двоим местным жителям – мужчинам 35 и 45 лет – которые обвиняются в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов.
Ранее судимый старший соучастник приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Второй соучастник получил шанс исправиться на свободе, ему дали два года условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Как выяснили следователи, 45-летний мужчина во время раскопок нашел в лесу частично неисправный пистолет-пулемет конструкции Шпагина (калибра 7,62 мм), который содержит основные части ручного огнестрельного нарезного оружия, а также 36 патронов, являющихся боеприпасами, пригодными для стрельбы из огнестрельного нарезного оружия. Он предложил своему знакомому продать кому-нибудь данные предметы, а выручку поделить. Мужчины хранили все в квартире и гараже одного из фигурантов.
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