Двоих жителей Бежицкого района, хранивших оружие в гараже, приговорили к колонии

Суд Бежицкого района вынес приговор двоим местным жителям – мужчинам 35 и 45 лет – которые обвиняются в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов.

Ранее судимый старший соучастник приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Второй соучастник получил шанс исправиться на свободе, ему дали два года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Как выяснили следователи, 45-летний мужчина во время раскопок нашел в лесу частично неисправный пистолет-пулемет конструкции Шпагина (калибра 7,62 мм), который содержит основные части ручного огнестрельного нарезного оружия, а также 36 патронов, являющихся боеприпасами, пригодными для стрельбы из огнестрельного нарезного оружия. Он предложил своему знакомому продать кому-нибудь данные предметы, а выручку поделить. Мужчины хранили все в квартире и гараже одного из фигурантов.

27 апреля 2018 года после продажи за 40 тысяч рублей сообщников задержали сотрудники регионального управления ФСБ.