Брянцу грозит до 80 тыс рублей штрафа за дачу ложных показаний

Брянский следком возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Карачевского района из-за дачи им ложных показаний в суде.

Как выяснили сотрудники СУ СК, являясь потерпевшим по уголовному делу о превышении должностных полномочий с применением насилия, мужчина в суде стал отрицать факт совершения в отношении него противоправных действий.

Суд расценил такие показание как ложные, поэтому изменивший показания потерпевший сам стал участником уголовного дела.

«Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев», - сообщили в пресс-службе регионального следкома.