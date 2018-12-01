Инцидент на площади Ленина в Брянске: маршрутка чуть не сбила пенсионерку

12 декабря в Брянске на площади Ленина едва не пострадала пожилая женщина, ее могла сбить маршрутка №42.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы. По словам автора ролика, пенсионерка, к счастью, успела выскочить из-под колес, еще чуть-чуть, и транспорт наехал бы на нее задним ходом.

«Ужасный переход, пешеходы как зря перебегают, машины, кто пропустит, а кто нет. Давно пора отрегулировать его», - прокомментировала пользователь Мария Умецкая.

«В ГИБДД видео, и вуаля», - порекомендовал Артем Галко.

Фото - кадр с видео.