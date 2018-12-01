Инцидент на площади Ленина в Брянске: маршрутка чуть не сбила пенсионерку
12 декабря в Брянске на площади Ленина едва не пострадала пожилая женщина, ее могла сбить маршрутка №42.
Видео инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы. По словам автора ролика, пенсионерка, к счастью, успела выскочить из-под колес, еще чуть-чуть, и транспорт наехал бы на нее задним ходом.
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Фото - кадр с видео.
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