Маршрутка «протаранила» иномарку в поселке Красный Маяк
ДТП с участием маршрутки и иномарки 12 декабря случилось недалеко от Брянска, в поселке Красный Маяк; видео аварии в соцсети опубликовали свидетели.
Инцидент случился в начале третьего дня около одного из поворотов населенного пункта. Запись показывает последствия происшествия. Оба водителя рассматривают повреждения транспортных средств. Сотрудников ГИБДД не видно.
«Авария на Красном маяке с участием маршрутки.
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Фото - кадр с видео.
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