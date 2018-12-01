Маршрутка «протаранила» иномарку в поселке Красный Маяк

ДТП с участием маршрутки и иномарки 12 декабря случилось недалеко от Брянска, в поселке Красный Маяк; видео аварии в соцсети опубликовали свидетели.

Инцидент случился в начале третьего дня около одного из поворотов населенного пункта. Запись показывает последствия происшествия. Оба водителя рассматривают повреждения транспортных средств. Сотрудников ГИБДД не видно.

«Авария на Красном маяке с участием маршрутки.

Кто проезжал мимо, все ли живы?» - спросил автор ролика.

«Судя по повреждениям, пассажиры пострадали не очень сильно», - заметила Юлия Громова.

«Не людей везут, а навоз на дачу», - прокомментировал Александр Неверов.

Фото - кадр с видео.