В Стародубе рецидивисту приглянулся мобильный телефон собутыльника
Ранее судимый житель Стародуба, 45-летний мужчина, снова совершил преступление и «обчистил» своего собутыльника, с которым накануне устроил вечеринку; подозреваемый задержан, до суда он будет под арестом.
62-летний житель села Елионка рассказал полицейским, что из его жилья ночью пропали 4500 рублей и мобильный телефон за 12 тысяч рублей.
Злоумышленник был задержан в этот же день. Он вину признал, объяснив, что перед преступлением выпивал с потерпевшим. Выйдя из дома, спрятался во дворе и дождался, пока тот уснет, после чего через незапертую дверь свободно попал дом.
Похищенный гаджет полиция изъяла и вернула потерпевшему, а деньги, по словам задержанного, он потратил.
«Предъявлено обвинение по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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