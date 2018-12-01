В гараже экс-начальника полиции станции «Брянск-1» нашли гранату Ф-1 и минометную мину
Начальник отдела полиции станции «Брянск-1» предстанет перед судом за незаконное хранение боевых припасов.
Расследование уголовного дела уже завершили. В ближайшие дни документ рассмотрят в Фокинском райсуде.
По словам сотрудников УФСБ России по Брянской области, в гараже фигуранта уголовного дела нашли гранату Ф-1 и 50-мм минометную мину.
В боеприпасах находилось около 140 грамм тротила.
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс рублей.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» принял участие в международной научно-практической конференции «Цифровой регион» в Брянске. Представители компании выступили экспертами в дискуссиях, посвященных опыту внедрения цифровых технологий в экономику региона и перспективам развития. Участники мероприятия познакомились с решениями ведущего цифрового провайдера в области цифровизации энергетики, сферы ЖКХ и сельского хозяйства.
С 9 декабря на Московской железной дороге начнет действовать новый график движения пассажирских поездов 2018 – 2019 гг.
Сотрудники Дубровского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» провели «День открытых дверей» для учащихся 8 класса МБОУ «Сещинская средняя общеобразовательная школа имени К.Я. Поварова». Мероприятие организовано энергопредприятием в рамках декадника по электробезопасности, проходящего на территории Брянской области в декабре. В нем приняли участие более 20 детей.
В канун новогодних праздников ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести готовые таунхаусы в коттеджном поселке «Андреевский парк». Загородное жилье с собственной мансардой, цоколем, двумя парковочными местами и небольшим земельным участком можно приобрести по ценам от 4 250 000 рублей.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.