В гараже экс-начальника полиции станции «Брянск-1» нашли гранату Ф-1 и минометную мину

Начальник отдела полиции станции «Брянск-1» предстанет перед судом за незаконное хранение боевых припасов.

Расследование уголовного дела уже завершили. В ближайшие дни документ рассмотрят в Фокинском райсуде.

По словам сотрудников УФСБ России по Брянской области, в гараже фигуранта уголовного дела нашли гранату Ф-1 и 50-мм минометную мину.

В боеприпасах находилось около 140 грамм тротила.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс рублей.