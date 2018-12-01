В Дятьковском районе мнимый механик терминала экспресс-оплаты «нагрел» продавщицу на 26 тыс рублей

Полиция Дятьковского района проводит расследование по факту аферу, совершенной в отношении 48-летней женщины, работающей продавцом в магазине.

По словам потерпевшей, ей на мобильный позвонил мужчина, представившийся механиком по обслуживанию терминалов экспресс-оплаты.

Женщину до последнего момента не смущал тот факт, что, выполняя инструкции, диктуемые незнакомцем по телефону, она вносила в купюроприемник различные суммы и набирала комбинации цифр. После шестой операции «механик» поблагодарил за помощь и бросил трубку. Пообещал, что терминал в течение нескольких минут перезагрузится, после чего вернет помещенные в него средства. Ни через пять минут, ни через полчаса подобного не случилось. Женщина поняла, что стала жертвой аферы.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.