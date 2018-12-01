На трассе Р-1 в Брянской области фура вылетела в кювет

Горячую воду и отопление отключили 11 декабря в домах, расположенных в Заднепровском районе Смоленска.

Как поддерживает ближних православная служба «Милосердие»? Правда ли, что все бездомные - алкоголики, а все волонтеры - бедняки? Где получить профессиональные навыки для ухода за больными людьми? На эти и другие вопросы ответил руководитель отдела Смоленской епархии по церковной благотворительности и социальному служению, а также службы «Милосердие» иерей Дионисий ДАВЫДОВ.

Бешеный лисенок угодил под колеса автомобиля в поселке Кардымово Смоленской области, об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Смоленские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ или их аналогов в крупном размере.

13 декабря в Смоленске на улице Рыленкова случился пожар в квартире жилого дома, ожоги получил 55-летний мужчина.

13 декабря в Сафоновском районе на трассе «М1» произошла авария с участием фуры, пострадал 38-летний мужчина.

ДТП случилось около трех дня. По словам водителей-очевидцев, автомобилист не справился с управлением на скользкой трассе и слетел в придорожный ров.

13 декабря в Брянской области на дороге, ведущей в Смоленск, произошла серьезная авария с участием большегруза, обошлось без пострадавших – такую информацию сообщают пользователи соцсетей.

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