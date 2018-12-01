В «болоте» около брянского ГИБДД застрял очередной автомобиль

В Брянске недалеко от МРЭО ГИБДД на дороге, превратившейся во время непогоды и слякоти в настоящее болото, застрял очередной автомобилист; фото погрязшей в снежной каше машины опубликовали в соцсети очевидцы.

Инцидент случился после обеда 13 декабря. На снимке видно, что в грязном снегу оказался отечественный автомобиль «Жигули».

«Жесть полная, не едьте в сторону МРЭО с Сельмаша, проехать на легковушке нереально, грязи по колено, застрял, но добрый товарищ на «Прадо 002», помог, спасибо ему», - поделился владелец застрявшего автомобиля.

«Дороги Якутии в Брянске. Ну, если классика на брюхо села, то на гольфе там точно делать нечего», - прокомментировал Денис Семенов.

«Где борцуны со снегом, которые получили новую технику? Или топливо на уборку в комплекте не шло?» - спросил Максим Закурдаев.

«Соляра, выделенная на очистку улиц, слита и продана», - заметил Евгений Торт.

«Ахаха, и это областной город, ещё толком и снегопада не было», - добавил Александр Дышинский.

«О, дорога появилась, нормальная привыкли по асфальту ездить», - пошутил Дмитрий Куцев.

А тем временем дороги Брянска от снега убирают около 70 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 12 декабря на посыпку магистралей выехали комбинированные дорожные машины. Трассы посыпали 650 кубометрами песчано-соляной смеси.

Ночью и днём задействовали 27 комбинированных дорожных машин, 6 тракторов, 2 пылесоса, 18 самосвалов, лаповые погрузчики. Снег вывозили с уличных обочин, скверов, парков и площадей. Почти 200 человек вручную расчищали остановочные комплексы, пешеходные дорожки, труднодоступные места.

напомним, в Брянске одна из дорог превратилась в «болото».