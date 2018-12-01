Недалеко от сквера Кравцова в Брянске произошло «тройное» ДТП

13 декабря в Брянске около сквера Кравцова произошла авария с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, «Камаз» врезался в фургон, который, в свою очередь, протаранил иномарку. На видео, опубликованном в соцсети, можно заметить, что в результате удара две машины получили механические повреждения.

«До кого-то ещё не дошло, что с «Камазом» лучше не шутить», - прокомментировал брянец Юрий Кусков.

Были ли в ДТП пострадавшие, такой информации нет.

Фото - скриншот с видео.