В Жуковке гражданин Таджикистана устроил поножовщину

Суд Жуковского района признал виновным 51-летнего гражданина Таджикистана, который совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Мужчину приговорили к трем годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент произошел вечером 18 сентября 2018 года. Обвиняемый и 27-летний земляк находились на месте работы – на пилораме в деревне Петуховка. Между мужчинами возник конфликт, во время которого первый ударил последнего кухонным ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью. Ссора началась из-за того, что потерпевший вошел в комнату в обуви. Старший товарищ воспринял это как неуважение.