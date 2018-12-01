В Брянске начался «день жестянщика»
14 декабря в Брянске на улице Калинина произошло ДТП с участием двух иномарок, фото инцидента опубликовали в сети очевидцы.
Авария случилась рано утром, когда было совсем темно. На снимке видны последствия происшествия. Как рассказали очевидцы, машины «притерлись» одна к другой. Обошлось без пострадавших.
«Улица Калинина. День жестянщика начался», - поделился Иван Бушмакин.
«Один другого притер хорошо так», - прокомментировала пользователь сети Екатерина Саввина.
Чуть позже на Московском проспекте случилось еще одно ДТП, там автомобиль вылетел в кювет.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» принял участие в международной научно-практической конференции «Цифровой регион» в Брянске. Представители компании выступили экспертами в дискуссиях, посвященных опыту внедрения цифровых технологий в экономику региона и перспективам развития. Участники мероприятия познакомились с решениями ведущего цифрового провайдера в области цифровизации энергетики, сферы ЖКХ и сельского хозяйства.
В преддверии зимних школьных каникул, с 17 по 28 декабря, на полигоне Московской железной дороги пройдет акция по безопасности, направленная на предотвращение и снижение количества несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожного транспорта.
Сотрудники Дубровского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» провели «День открытых дверей» для учащихся 8 класса МБОУ «Сещинская средняя общеобразовательная школа имени К.Я. Поварова». Мероприятие организовано энергопредприятием в рамках декадника по электробезопасности, проходящего на территории Брянской области в декабре. В нем приняли участие более 20 детей.
Одним из аргументов в пользу покупки вторичного жилья нередко является возможность сразу въехать в уже отремонтированную и даже частично меблированную квартиру. И пусть такой ремонт не всегда устраивает новых жильцов, зато это как минимум сэкономит время на поиски подходящих стройматериалов и приблизит новоселье.
Сейчас, выбирая квартиру от застройщика на любом этапе строительства: будь то дом на сваях или уже сданный, новоселы могут приобрести квартиры с уже готовой отделкой и по приемлемым ценам.
Именно такие виды отделки предлагает ГК «Надежда». Недавно компания полностью обновила линейку вариантов отделки жилья.
Клиенты могут выбрать один из нескольких типовых вариантов ремонта, в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. А опытные специалисты помогут определиться с материалами и цветом.
Выбрав тип «Минимал», стоимостью 5500 рублей за метр квадратный, вы получаете качественную отделку с применением качественных, но недорогих брендовых материалов. Перечень работ: от облицовки пола и стен в ванной комнате и туалете, укладки ламината в комнатах, до установки сантехники и устройства натяжных потолков класса «Эконом». Отличный ремонт по доступной цене.
Тип «Оптима», стоимостью 7000 рублей за метр квадратный, предусматривает расширенный спектр отделочных работ с использованием более дорогих материалов с широким выбором цветовой гаммы. Оптимальное сочетание цены и качества.
Отделка «НеоКомфорт» (8000 рублей за метр квадратный) предполагает современный и стильный ремонт в новостройке, сочетающий в себе разнообразие и высокое качество работ и материалов. Плюс богатый выбор цветовых решений и фактур. Здесь используют материалы и оборудование из новейших коллекций ведущих отечественных и зарубежных брендов, которые помогают сделать интерьер индивидуальным и соответствующим современным тенденциям.
Отделка «Неокомфорт lux» (10000 рублей за метр квадратный) предлагает еще больше возможностей отделки. Например, устройство пола на кухне и в коридоре плиткой из керамического гранита Kerama Marazzi. При этом вам предложат несколько коллекций на выбор, разные по формату, из дерева или камня.
Есть предложение и для тех, кто желает кардинально преобразить свою квартиру и внести в интерьер элементы индивидуального дизайна или даже воплотить собственные идеи. Таким клиентам стоит обратить внимание на тип отделки «Сканди». Цена такого ремонта - 10000 рублей за метр квадратный).
В перечень работ этого варианта входит использование не просто дорогостоящих стройматериалов, а эксклюзивных коллекций Kerama Marazzi, глянцевые потолки, белые межкомнатных двери современного дизайна, а также умывальник с тумбой и зеркальным шкафом, смесители серии люкс, акриловой ванны с декоративной акриловой панелью и многое другое.
Преимущества покупки квартир с отделкой очевидны. Во-первых, вы сразу избавляетесь от всех неудобств, связанных с выбором, покупкой и транспортировкой стройматериалов, необходимых для ремонта. За вас это делает профессиональный подрядчик, которого также нанимает застройщик с вашего одобрения.
Во-вторых, качество выполнение всех работ гарантировано компанией, у которой вы приобретали благоустроенное жилье. Все изъяны и недочеты, замеченные после или по ходу работы, будут переделаны по первому требованию заказчика. Разумеется, за счет подрядной организации.
В-третьих, это не только сбережет ваши время и нервы, но и поможет существенно сэкономить на стройматериалах. Вам не придется ничего докупать и, наоборот, ломать голову над тем – куда деть излишки.
Выбрать любой тип отделки «под ключ» можно как во время заключении договора на долевое участие, так и сразу после сдачи дома в эксплуатацию и покупки в нем квартиры. Стоимость ремонтных работ уже включена в сумму, прописанную в договоре на приобретение жилья. Это особенно выгодно и удобно, если вы приобретаете жилье в ипотеку или рассчитываете на налоговый вычет. Гасить ипотеку будет проще, сумма вычета увеличится.
Приятно порадует и срок, за который вашу квартиру доведут до ума – не более двух-трех месяцев, в зависимости от объема работ.
Заключив договор на покупку квартиры от ГК «Надежды» с ремонтом, вы можете смело начинать подыскивать красивую мебель и готовиться к новоселью. Об остальном позаботиться застройщик.
Всю необходимую информацию можно узнать у специалистов отдела продаж ГК «Надежда» по телефону: 32-14-20 или на официальном сайте компании.
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