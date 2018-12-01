В Брянске даме «в красном» может грозить наказание

Автоледи на красной иномарке может грозить штраф, об этом сообщили очевидцы в соцсетях после того, как увидели фотографию, где запечатлена нарушительница.

Инцидент случился 14 декабря на дороге в Брянске. Свидетель, сделавший снимок нарушения правил дорожного движения, решил не называть своей фамилии и прокомментировал опубликованное фото в таком духе: «Две сплошные, «Заря», дама «в красном». Что ей будет?».

Брянцы высказали разные мнения по поводу этой ситуации: одни заверили, что женщине ничего не будет, другие намекнули про штраф.

«Погладят по головке и отпустят», - написал Николай Изоткин.

«Ничего бы не было, если б ты фото не выложил», - заметил Антон Свинцов.

«Чуток не доехала до перекрёстка. А вообще многие так разворачиваются», - прокомментировала пользователь под ником Натали Влади.

«Если это тот перекресток, о котором я думаю, то там прерывистая с ее стороны», - добавил Андрей Камейша.

«Штраф от 1000 до 1500 рублей», - сообщил Андрей Кузнецов.

«Правильно сделал, что выложил. Таких нужно лишать прав на месте», - подчеркнула Лидия Елисеева.