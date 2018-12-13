14-летний школьник попал в больницу из-за брянца на Audi A4
14 декабря на улице Гайдара в Фокино случилось ДТП с участием автомобиля Audi A4; в результате пострадал 14-летний пешеход.
У мальчика сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей бедра; врачи, назначив лечение, отпустили его домой.
Сама авария произошла в начале восьмого вечера. 19-летний водитель автомобиля Audi A4 ехал с улицы Луначарского в сторону Мира города Фокино и сбил 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть вне «зебры».
Кроме этого, на одежде школьника не было световозвращающих элементов.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» принял участие в международной научно-практической конференции «Цифровой регион» в Брянске. Представители компании выступили экспертами в дискуссиях, посвященных опыту внедрения цифровых технологий в экономику региона и перспективам развития. Участники мероприятия познакомились с решениями ведущего цифрового провайдера в области цифровизации энергетики, сферы ЖКХ и сельского хозяйства.
В преддверии зимних школьных каникул, с 17 по 28 декабря, на полигоне Московской железной дороги пройдет акция по безопасности, направленная на предотвращение и снижение количества несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожного транспорта.
Сотрудники Дубровского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» провели «День открытых дверей» для учащихся 8 класса МБОУ «Сещинская средняя общеобразовательная школа имени К.Я. Поварова». Мероприятие организовано энергопредприятием в рамках декадника по электробезопасности, проходящего на территории Брянской области в декабре. В нем приняли участие более 20 детей.
Одним из аргументов в пользу покупки вторичного жилья нередко является возможность сразу въехать в уже отремонтированную и даже частично меблированную квартиру. И пусть такой ремонт не всегда устраивает новых жильцов, зато это как минимум сэкономит время на поиски подходящих стройматериалов и приблизит новоселье.
Сейчас, выбирая квартиру от застройщика на любом этапе строительства: будь то дом на сваях или уже сданный, новоселы могут приобрести квартиры с уже готовой отделкой и по приемлемым ценам.
Именно такие виды отделки предлагает ГК «Надежда». Недавно компания полностью обновила линейку вариантов отделки жилья.
Клиенты могут выбрать один из нескольких типовых вариантов ремонта, в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. А опытные специалисты помогут определиться с материалами и цветом.
Выбрав тип «Минимал», стоимостью 5500 рублей за метр квадратный, вы получаете качественную отделку с применением качественных, но недорогих брендовых материалов. Перечень работ: от облицовки пола и стен в ванной комнате и туалете, укладки ламината в комнатах, до установки сантехники и устройства натяжных потолков класса «Эконом». Отличный ремонт по доступной цене.
Тип «Оптима», стоимостью 7000 рублей за метр квадратный, предусматривает расширенный спектр отделочных работ с использованием более дорогих материалов с широким выбором цветовой гаммы. Оптимальное сочетание цены и качества.
Отделка «НеоКомфорт» (8000 рублей за метр квадратный) предполагает современный и стильный ремонт в новостройке, сочетающий в себе разнообразие и высокое качество работ и материалов. Плюс богатый выбор цветовых решений и фактур. Здесь используют материалы и оборудование из новейших коллекций ведущих отечественных и зарубежных брендов, которые помогают сделать интерьер индивидуальным и соответствующим современным тенденциям.
Отделка «Неокомфорт lux» (10000 рублей за метр квадратный) предлагает еще больше возможностей отделки. Например, устройство пола на кухне и в коридоре плиткой из керамического гранита Kerama Marazzi. При этом вам предложат несколько коллекций на выбор, разные по формату, из дерева или камня.
Есть предложение и для тех, кто желает кардинально преобразить свою квартиру и внести в интерьер элементы индивидуального дизайна или даже воплотить собственные идеи. Таким клиентам стоит обратить внимание на тип отделки «Сканди». Цена такого ремонта - 10000 рублей за метр квадратный).
В перечень работ этого варианта входит использование не просто дорогостоящих стройматериалов, а эксклюзивных коллекций Kerama Marazzi, глянцевые потолки, белые межкомнатных двери современного дизайна, а также умывальник с тумбой и зеркальным шкафом, смесители серии люкс, акриловой ванны с декоративной акриловой панелью и многое другое.
Преимущества покупки квартир с отделкой очевидны. Во-первых, вы сразу избавляетесь от всех неудобств, связанных с выбором, покупкой и транспортировкой стройматериалов, необходимых для ремонта. За вас это делает профессиональный подрядчик, которого также нанимает застройщик с вашего одобрения.
Во-вторых, качество выполнение всех работ гарантировано компанией, у которой вы приобретали благоустроенное жилье. Все изъяны и недочеты, замеченные после или по ходу работы, будут переделаны по первому требованию заказчика. Разумеется, за счет подрядной организации.
В-третьих, это не только сбережет ваши время и нервы, но и поможет существенно сэкономить на стройматериалах. Вам не придется ничего докупать и, наоборот, ломать голову над тем – куда деть излишки.
Выбрать любой тип отделки «под ключ» можно как во время заключении договора на долевое участие, так и сразу после сдачи дома в эксплуатацию и покупки в нем квартиры. Стоимость ремонтных работ уже включена в сумму, прописанную в договоре на приобретение жилья. Это особенно выгодно и удобно, если вы приобретаете жилье в ипотеку или рассчитываете на налоговый вычет. Гасить ипотеку будет проще, сумма вычета увеличится.
Приятно порадует и срок, за который вашу квартиру доведут до ума – не более двух-трех месяцев, в зависимости от объема работ.
Заключив договор на покупку квартиры от ГК «Надежды» с ремонтом, вы можете смело начинать подыскивать красивую мебель и готовиться к новоселью. Об остальном позаботиться застройщик.
Всю необходимую информацию можно узнать у специалистов отдела продаж ГК «Надежда» по телефону: 32-14-20 или на официальном сайте компании.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.