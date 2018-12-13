Поиск по сайту
Поиск по сайту

14-летний школьник попал в больницу из-за брянца на Audi A4

Опубликовано Сегодня, 20:18

14 декабря на улице Гайдара в Фокино случилось ДТП с участием автомобиля Audi A4; в результате пострадал 14-летний пешеход.

У мальчика сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей бедра; врачи, назначив лечение, отпустили его домой.

Сама авария произошла в начале восьмого вечера. 19-летний водитель автомобиля Audi A4 ехал с улицы Луначарского в сторону Мира города Фокино и сбил 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть вне «зебры».

Кроме этого, на одежде школьника не было световозвращающих элементов.

Фото
 420
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянец попал в аварию с 5-ю машинами на проспекте Станке Димитрова
  • В Погаре 65-летнюю пенсионерку сбил 71-летний водитель Audi 80
  • 19-летний брянец попал под колеса иномарки Honda CR-V
  • На улице Медведева в Брянске Kia Spectra сбила 11-летнего ребенка
  • В Сураже автомобилист на Audi серьезно покалечил 16-летнего подростка
    •
    Новости регионов
    Возгорание в деревне Волковичи: пенсионер сгорел заживо
    20:04:54 15-12-2018
    14 декабря в селе Волковичи недалеко от Рославля во время пожара жилого дома погиб пенсионер.
    ДТП в Смоленске: 9-летний мальчик угодил под колеса иномарки
    16:53:43 14-12-2018
    Авария с участием иномарки Honda произошла в Смоленске 13 декабря, пострадал мальчик 9 лет.
    Акция по безопасности пройдет в Смоленской области накануне зимних каникул
    13:49:29 14-12-2018
    В преддверии зимних школьных каникул, с 17 по 28 декабря, на полигоне Московской железной дороги пройдет акция по безопасности, направленная на предотвращение и снижение количества несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожного транспорта.
    38-летний мужчина угодил под фуру с прицепом в Сафоновском районе
    16:25:57 13-12-2018
    13 декабря в Сафоновском районе на трассе «М1» произошла авария с участием фуры, пострадал 38-летний мужчина.
    Пожар в квартире на улице Рыленкова: пострадал 55-летний смолянин
    14:36:08 13-12-2018
    13 декабря в Смоленске на улице Рыленкова случился пожар в квартире жилого дома, ожоги получил 55-летний мужчина.
    Смолянин устроил в квартире нарколабораторию
    15:51:23 12-12-2018
    Смоленские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ или их аналогов в крупном размере.
    Лента новостей
    Сегодня, 20:18
    14-летний школьник попал в больницу из-за брянца на Audi A4
    Сегодня, 18:51
    Пожар в Клинцах: огнеборцы тушили продуктовый магазин
    Сегодня, 17:39
    В Брянске девушка на иномарке врезалась в столб
    Сегодня, 17:19
    Трагедия в Мглине: автомобилист погиб под колесами погрузчика
    Вчера, 17:01
    В Дятькове предприятие задолжало работникам 1, 9 млн рублей с лишним
    Вчера, 16:08
    Дорогу к брянскому МРЭО приведут в порядок
    Вчера, 15:32
    Глава Брянска запретил собирать деньги на украшение школ
    Вчера, 15:25
    В Брянске даме «в красном» может грозить наказание
    Вчера, 14:32
    В Володарском районе загорелась легковушка
    Вчера, 14:01
    ДТП в Дятькове: пострадала 14-летняя школьница
    Вчера, 13:45
    В брянскую колонию ИК-1 пытались передать сомнительные конфеты
    Вчера, 13:05
    Брянец зверски расправился с 66-летней супругой
    Вчера, 12:41
    В Брянске ушел из жизни заслуженный строитель России Григорий Перлин
    Вчера, 12:25
    В Брянске начался «день жестянщика»
    Вчера, 11:43
    Пока владельца дома не было на месте, жительница Старой Кашовки «похозяйничала» на 10 тысяч рублей
    Вчера, 11:33
    Авария в Стародубе: разбился 70-летний пенсионер
    Вчера, 10:54
    В Сураже работодатель задолжал зарплату сотруднице
    Вчера, 10:24
    Брянцев напугали звуки «стрельбы» под окнами (ВИДЕО)
    Вчера, 09:30
    В Жуковке гражданин Таджикистана устроил поножовщину
    Вчера, 09:12
    Трагедия в Брянске на Рославльской: 24-летний молодой человек выпал с балкона
    Вчера, 08:00
    В Советском районе Брянска приводят в порядок родник
    Вчера, 07:00
    Недалеко от сквера Кравцова в Брянске произошло «тройное» ДТП (ВИДЕО)
    13-12-2018, 23:47
    Алексей Жучков снял клип-боевик на свою песню (ВИДЕО)
    13-12-2018, 19:53
    В «болоте» около брянского ГИБДД застрял очередной автомобиль
    13-12-2018, 17:01
    В Брянске продолжают демонтаж незаконных МАФов
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 17:40
    В Брянске откроется школа управления марсоходом 1
    Вчера, 16:01
    Теплые Окна...Строим для жизни. Работаем для людей.
    Вчера, 15:57
    Публичные обсуждения правоприменительной практики Брянского УФАС России в 4 квартале 2018 года
    Вчера, 12:59
    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартир 1
    Вчера, 12:29
    Акция по безопасности пройдет в Брянской области накануне зимних каникул 1
    Актуальные темы
    Общество На дорогах О главном
    В Брянске за рулем замечен «очумелец Андрей Бахметьев»
    Происшествия О главном
    В Бежицком районе женщина по неосторожности задушила своего младенца
    Новости Происшествия
    Двоих жителей Бежицкого района, хранивших оружие в гараже, приговорили к колонии
    Происшествия На дорогах
    В «болоте» около брянского ГИБДД застрял очередной автомобиль
    Происшествия О главном
    Потасовка в Клинцах: полиция задержала уголовника с богатым криминальным прошлым
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама биологически активных добавок

    Реклама биологически активных добавокНа этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» представил в Брянске решения по цифровизации экономики

    «Ростелеком» принял участие в международной научно-практической конференции «Цифровой регион» в Брянске. Представители компании выступили экспертами в дискуссиях, посвященных опыту внедрения цифровых технологий в экономику региона и перспективам развития. Участники мероприятия познакомились с решениями ведущего цифрового провайдера в области цифровизации энергетики, сферы ЖКХ и сельского хозяйства.
    РЖД новости
    Акция по безопасности пройдет в Брянской области накануне зимних каникул

    Акция по безопасности пройдет в Брянской области накануне зимних каникулВ преддверии зимних школьных каникул, с 17 по 28 декабря, на полигоне Московской железной дороги пройдет акция по безопасности, направленная на предотвращение и снижение количества несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожного транспорта.

    МРСК новости
    Брянскэнерго провел «День открытых дверей» для школьников Дубровского района

    Сотрудники Дубровского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» провели «День открытых дверей» для учащихся 8 класса МБОУ «Сещинская средняя общеобразовательная школа имени К.Я. Поварова». Мероприятие организовано энергопредприятием в рамках декадника по электробезопасности, проходящего на территории Брянской области в декабре. В нем приняли участие более 20 детей.

    РЖД новости
    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартир

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирОдним из аргументов в пользу покупки вторичного жилья нередко является возможность сразу въехать в уже отремонтированную и даже частично меблированную квартиру. И пусть такой ремонт не всегда устраивает новых жильцов, зато это как минимум сэкономит время на поиски подходящих стройматериалов и приблизит новоселье.

     

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирСейчас, выбирая квартиру от застройщика на любом этапе строительства: будь то дом на сваях или уже сданный, новоселы могут приобрести квартиры с уже готовой отделкой и по приемлемым ценам.

    Именно такие виды отделки предлагает ГК «Надежда». Недавно компания полностью обновила линейку вариантов отделки жилья.

    Клиенты могут выбрать один из нескольких типовых вариантов ремонта, в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. А опытные специалисты помогут определиться с материалами и цветом.

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирВыбрав тип «Минимал», стоимостью 5500 рублей за метр квадратный, вы получаете качественную отделку с применением качественных, но недорогих брендовых материалов. Перечень работ: от облицовки пола и стен в ванной комнате и туалете, укладки ламината в комнатах, до установки сантехники и устройства натяжных потолков класса «Эконом». Отличный ремонт по доступной цене.

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирТип «Оптима», стоимостью 7000 рублей за метр квадратный, предусматривает расширенный спектр отделочных работ с использованием более дорогих материалов с широким выбором цветовой гаммы. Оптимальное сочетание цены и качества.

    Отделка «НеоКомфорт» (8000 рублей за метр квадратный) предполагает современный и стильный ремонт в новостройке, сочетающий в себе разнообразие и высокое качество работ и материалов. Плюс богатый выбор цветовых решений и фактур. Здесь используют материалы и оборудование из новейших коллекций ведущих отечественных и зарубежных брендов, которые помогают сделать интерьер индивидуальным и соответствующим современным тенденциям.

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирОтделка «Неокомфорт lux» (10000 рублей за метр квадратный) предлагает еще больше возможностей отделки. Например, устройство пола на кухне и в коридоре плиткой из керамического гранита Kerama Marazzi. При этом вам предложат несколько коллекций на выбор, разные по формату, из дерева или камня.

    Есть предложение и для тех, кто желает кардинально преобразить свою квартиру и внести в интерьер элементы индивидуального дизайна или даже воплотить собственные идеи. Таким клиентам стоит обратить внимание на тип отделки «Сканди». Цена такого ремонта - 10000 рублей за метр квадратный).

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирВ перечень работ этого варианта входит использование не просто дорогостоящих стройматериалов, а эксклюзивных коллекций Kerama Marazzi, глянцевые потолки, белые межкомнатных двери современного дизайна, а также умывальник с тумбой и зеркальным шкафом, смесители серии люкс, акриловой ванны с декоративной акриловой панелью и многое другое.

    Преимущества покупки квартир с отделкой очевидны. Во-первых, вы сразу избавляетесь от всех неудобств, связанных с выбором, покупкой и транспортировкой стройматериалов, необходимых для ремонта. За вас это делает профессиональный подрядчик, которого также нанимает застройщик с вашего одобрения.

    Во-вторых, качество выполнение всех работ гарантировано компанией, у которой вы приобретали благоустроенное жилье. Все изъяны и недочеты, замеченные после или по ходу работы, будут переделаны по первому требованию заказчика. Разумеется, за счет подрядной организации.

    В-третьих, это не только сбережет ваши время и нервы, но и поможет существенно сэкономить на стройматериалах. Вам не придется ничего докупать и, наоборот, ломать голову над тем – куда деть излишки.

    Выбрать любой тип отделки «под ключ» можно как во время заключении договора на долевое участие, так и сразу после сдачи дома в эксплуатацию и покупки в нем квартиры. Стоимость ремонтных работ уже включена в сумму, прописанную в договоре на приобретение жилья. Это особенно выгодно и удобно, если вы приобретаете жилье в ипотеку или рассчитываете на налоговый вычет. Гасить ипотеку будет проще, сумма вычета увеличится.

    Приятно порадует и срок, за который вашу квартиру доведут до ума – не более двух-трех месяцев, в зависимости от объема работ.

    Заключив договор на покупку квартиры от ГК «Надежды» с ремонтом, вы можете смело начинать подыскивать красивую мебель и готовиться к новоселью. Об остальном позаботиться застройщик.

    Всю необходимую информацию можно узнать у специалистов отдела продаж ГК «Надежда» по телефону: 32-14-20 или на официальном сайте компании.

     


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.