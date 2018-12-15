На выезде Советского района микроавтобус «протаранил» иномарку

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Одним из аргументов в пользу покупки вторичного жилья нередко является возможность сразу въехать в уже отремонтированную и даже частично меблированную квартиру. И пусть такой ремонт не всегда устраивает новых жильцов, зато это как минимум сэкономит время на поиски подходящих стройматериалов и приблизит новоселье.

Сейчас, выбирая квартиру от застройщика на любом этапе строительства: будь то дом на сваях или уже сданный, новоселы могут приобрести квартиры с уже готовой отделкой и по приемлемым ценам.

Именно такие виды отделки предлагает ГК «Надежда». Недавно компания полностью обновила линейку вариантов отделки жилья.

Клиенты могут выбрать один из нескольких типовых вариантов ремонта, в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. А опытные специалисты помогут определиться с материалами и цветом.

Выбрав тип «Минимал», стоимостью 5500 рублей за метр квадратный, вы получаете качественную отделку с применением качественных, но недорогих брендовых материалов. Перечень работ: от облицовки пола и стен в ванной комнате и туалете, укладки ламината в комнатах, до установки сантехники и устройства натяжных потолков класса «Эконом». Отличный ремонт по доступной цене.

Тип «Оптима», стоимостью 7000 рублей за метр квадратный, предусматривает расширенный спектр отделочных работ с использованием более дорогих материалов с широким выбором цветовой гаммы. Оптимальное сочетание цены и качества.

Отделка «НеоКомфорт» (8000 рублей за метр квадратный) предполагает современный и стильный ремонт в новостройке, сочетающий в себе разнообразие и высокое качество работ и материалов. Плюс богатый выбор цветовых решений и фактур. Здесь используют материалы и оборудование из новейших коллекций ведущих отечественных и зарубежных брендов, которые помогают сделать интерьер индивидуальным и соответствующим современным тенденциям.

Отделка «Неокомфорт lux» (10000 рублей за метр квадратный) предлагает еще больше возможностей отделки. Например, устройство пола на кухне и в коридоре плиткой из керамического гранита Kerama Marazzi. При этом вам предложат несколько коллекций на выбор, разные по формату, из дерева или камня.

Есть предложение и для тех, кто желает кардинально преобразить свою квартиру и внести в интерьер элементы индивидуального дизайна или даже воплотить собственные идеи. Таким клиентам стоит обратить внимание на тип отделки «Сканди». Цена такого ремонта - 10000 рублей за метр квадратный).

В перечень работ этого варианта входит использование не просто дорогостоящих стройматериалов, а эксклюзивных коллекций Kerama Marazzi, глянцевые потолки, белые межкомнатных двери современного дизайна, а также умывальник с тумбой и зеркальным шкафом, смесители серии люкс, акриловой ванны с декоративной акриловой панелью и многое другое.

Преимущества покупки квартир с отделкой очевидны. Во-первых, вы сразу избавляетесь от всех неудобств, связанных с выбором, покупкой и транспортировкой стройматериалов, необходимых для ремонта. За вас это делает профессиональный подрядчик, которого также нанимает застройщик с вашего одобрения.

Во-вторых, качество выполнение всех работ гарантировано компанией, у которой вы приобретали благоустроенное жилье. Все изъяны и недочеты, замеченные после или по ходу работы, будут переделаны по первому требованию заказчика. Разумеется, за счет подрядной организации.

В-третьих, это не только сбережет ваши время и нервы, но и поможет существенно сэкономить на стройматериалах. Вам не придется ничего докупать и, наоборот, ломать голову над тем – куда деть излишки.

Выбрать любой тип отделки «под ключ» можно как во время заключении договора на долевое участие, так и сразу после сдачи дома в эксплуатацию и покупки в нем квартиры. Стоимость ремонтных работ уже включена в сумму, прописанную в договоре на приобретение жилья. Это особенно выгодно и удобно, если вы приобретаете жилье в ипотеку или рассчитываете на налоговый вычет. Гасить ипотеку будет проще, сумма вычета увеличится.

Приятно порадует и срок, за который вашу квартиру доведут до ума – не более двух-трех месяцев, в зависимости от объема работ.

Заключив договор на покупку квартиры от ГК «Надежды» с ремонтом, вы можете смело начинать подыскивать красивую мебель и готовиться к новоселью. Об остальном позаботиться застройщик.

Всю необходимую информацию можно узнать у специалистов отдела продаж ГК «Надежда» по телефону: 32-14-20 или на официальном сайте компании.