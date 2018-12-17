В Брянске задержан иностранец с 700 граммами наркотиков

Брянская полиция задержала 20-летнего жителя сопредельных государств, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков на территории региона.

Во время обыска у парня изъяли несколько подготовленных для реализации разовых доз синтетического наркотика PVP (соль). На антресолях в арендованной задержанным квартире сыщики нашли пакет с еще не расфасованной партией. Всего обнаружили 700 граммов вещества.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе МВД области.

Задержанному грозит от 15 до 20 лет с крупным штрафом.