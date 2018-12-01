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В Фокинском районе бомж зверски убил женщину

Опубликовано Сегодня, 11:41

Брянский следком завершил расследование уголовного дела 37-летнего мужчины без определенного места жительства, который обвиняется в умышленном убийстве.

Инцидент произошел 24 октября 2018 года на улице Вокзальной Фокинского района. Нетрезвый бомж избил до смерть руками, ногами и металлическим предметом 52-летнюю знакомую

На следующий день она скончалась в медицинском учреждении. Ранее мужчину уже судили за совершение преступлений против личности и собственности.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с этим уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

«Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения могут быть расценены как обстоятельства, отягчающие ответственность», - объяснили в пресс-службе ведомства.

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