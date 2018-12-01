В Навлинском районе огнеборцы около часа тушили нежилой дом

19 декабря в деревне Пролысово Навлинского района случилось возгорание в нежилом доме, обошлось без пострадавших.

Информацию о происшествии на улице Центральной спасатели получили около двенадцати дня. Через двадцать минут они прибыли по адресу на двух автоцистернах 31-й части и ДПК Пролысово. Как оказалось, пламя охватило нежилое строение 6х10 метров.

«На тушение работало два ручных ствола. В 12.50 огонь локализовали, в 13.00 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.