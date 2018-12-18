Безработный житель Клинцов похитил теленка

Полиция Клинцовского района 16 декабря задержала 22-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в краже на одной из ферм Гордеевского района.

Правоохранители получили информацию о том, что злоумышленник похитил с предприятия теленка. Завез его в лес, убил и разделал.

К задержанию злоумышленника приобщили сотрудников ГИБДД. Они заметили на дороге странный автомобиль. Водитель попытался скрыться, бросив машину в лесу, но вскоре был пойман.

«На задержанного завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.