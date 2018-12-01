Под Навлей в дорожной аварии пострадали два подростка

13-летний мальчик и девочка такого же возраста получили травмы во время ДТП с участием «ВАЗа- 21074» 19 декабря на трассе «М3 Украина-Пролысово-Гавань» в Навлинском районе.

Сам инцидент случился в половине восьмого утра на третьем километре упомянутой дороги. 62-летний мужчина на «ВАЗе-21074» ехал из Пролысово и сбил двух несовершеннолетних, пересекавших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

У 13-летнего пострадавшего - сочетанная травма, закрытый оскольчатый перелом средней трети правой плечевой кости, закрытый перелом средней трети правой бедренной кости; его госпитализировали. 13-летняя девочка ушибла правый голеностопный сустав; ее тоже доставили в больницу.