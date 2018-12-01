Парень из села Жирятино насобирал в поле подозрительную «травку»
Два года проведет в колонии общего режима молодой человек из села Жирятино, такой приговор вынес Выгоничский райсуд; причина наказания – незаконное приобретение наркотиков.
В августе 2018 года парень вышел в поле около деревни Комягино и насобирал дикорастущую коноплю, в итоге получилось около двух кило марихуаны. «Охотник» за «травкой» хранил собранное «богатство» в мешке. В тот же день его задержали полицейские, изъяв наркотик.
Вину признал в зале суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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