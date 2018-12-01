Парень из села Жирятино насобирал в поле подозрительную «травку»

Два года проведет в колонии общего режима молодой человек из села Жирятино, такой приговор вынес Выгоничский райсуд; причина наказания – незаконное приобретение наркотиков.

В августе 2018 года парень вышел в поле около деревни Комягино и насобирал дикорастущую коноплю, в итоге получилось около двух кило марихуаны. «Охотник» за «травкой» хранил собранное «богатство» в мешке. В тот же день его задержали полицейские, изъяв наркотик.

Вину признал в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.