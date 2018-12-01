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В Клинцах пенсионерка «оплатила» голодному парню провиант

Опубликовано Сегодня, 12:36

28-летнего жителя Клинцов, ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи, снова потянуло на старое, он совершил аферу, используя чужую банковскую карту; парню грозит срок.

24-летний молодой человек из Клинцов получил смски о списании небольших денег с банковской карты, которая находилась дома у бабушки. Ею она иногда пользовалась. Позвонив, парень узнал, что старушка никаких сумм не снимала. Проверив кошелек и не найдя кредитки, она сообщила внуку, что где-то ее потеряла.

Вскоре полиция доставила в отделение подозреваемого. Он объяснил: заметил, как пожилая женщина оставила карту в банкомате, и забрал ее. Зная, что новые образцы позволяют совершать платежные операции до 1000 рублей без введения пин-кода, отправился за покупками по магазинам, где есть терминалы безналичной оплаты. Там на 2837 рублей приобрел сигарет и провианта, затем поломал карту и выбросил.

Подозреваемый признал свою вину и возместил ущерб.

«Предъявлено обвинение по части 1 статьи 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. До суда злоумышленник будет находиться под подпиской о невыезде», - сообщили в пресс-службе МВД.

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