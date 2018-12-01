Брянцу судьба преподнесла сразу два «подарка» на лестничной площадке
Ранее судимый за кражи 43-летний житель Брянска совершил очередное преступление, в этот раз в подъезде жилого дома, в итоге пострадала 53-летняя женщина; мужчина задержан, заведено уголовное дело.
Внимательно осмотрев лестничную площадку возле чужой квартиры, брянец заметил два «подарка» судьбы – практически новые велосипеды. Тихонько вытащив один за другим во двор, он пригнал их к своему дому, а потом спрятал в укромном месте.
Полиция, расспросив потерпевшую, установила, стоимость украденного – 7 тыс 300 рублей.
Вскоре подозреваемый был доставлен в отдел, похищенные велосипеды вернули хозяйке.
«Обвинение предъявили по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - объяснили в пресс-службе МВД области.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
В ходе работ по государственному контракту, специалисты компании осуществили техническое оснащение 119 диспетчерских объектов и организовали 270 цифровых каналов связи. «Ростелеком» созданием всей инфраструктуры комплекса: от закупки оборудования до пусконаладочных работ.
Накануне и в период новогодних праздников для удобства пассажиров между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Новозыбковом будут курсировать дополнительные пассажирские поезда. Железнодорожники увеличили количество рейсов в удобное для пассажиров время в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за прошедшие 10 месяцев текущего года.
За указанный период в Брянскэнерго поступило 24880 обращения жителей Брянской области, 13559 из них – заявки на оказание услуг.
В преддверии новогодних праздников и в честь своего 30-летия ГК «Надежда» объявляет о беспрецедентной акции – скидка на квартиры от директора!
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.