Брянцу судьба преподнесла сразу два «подарка» на лестничной площадке

Ранее судимый за кражи 43-летний житель Брянска совершил очередное преступление, в этот раз в подъезде жилого дома, в итоге пострадала 53-летняя женщина; мужчина задержан, заведено уголовное дело.

Внимательно осмотрев лестничную площадку возле чужой квартиры, брянец заметил два «подарка» судьбы – практически новые велосипеды. Тихонько вытащив один за другим во двор, он пригнал их к своему дому, а потом спрятал в укромном месте.

Полиция, расспросив потерпевшую, установила, стоимость украденного – 7 тыс 300 рублей.

Вскоре подозреваемый был доставлен в отдел, похищенные велосипеды вернули хозяйке.

«Обвинение предъявили по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - объяснили в пресс-службе МВД области.