В Брянске сбежавший от надзора уголовник избил полицейского

Недавно освободившийся из мест заключения 41-летний мужчина предстанет перед судом за то, что напал на сотрудника полиции.

История произошла вечером 5 октября 2018 года на улице Белорусской в Брянске. Уголовник был пьян, и это заметили работники патрульной службы, которые сразу приняли меры и доставили его в стационарный пост полиции. Мужчина попытался было убежать и ударил кулаком в лицо одного из правоохранителей.

Вскоре выяснилось, что гражданин в июне 2018 года вышел из мест заключения, кроме этого, находился в розыске, поскольку уклонился от административного надзора.

«Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения могут быть расценены как обстоятельства, отягчающие ответственность», - объяснили в региональном следкоме.