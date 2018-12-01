В Брянске сбежавший от надзора уголовник избил полицейского
Недавно освободившийся из мест заключения 41-летний мужчина предстанет перед судом за то, что напал на сотрудника полиции.
История произошла вечером 5 октября 2018 года на улице Белорусской в Брянске. Уголовник был пьян, и это заметили работники патрульной службы, которые сразу приняли меры и доставили его в стационарный пост полиции. Мужчина попытался было убежать и ударил кулаком в лицо одного из правоохранителей.
Вскоре выяснилось, что гражданин в июне 2018 года вышел из мест заключения, кроме этого, находился в розыске, поскольку уклонился от административного надзора.
«Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения могут быть расценены как обстоятельства, отягчающие ответственность», - объяснили в региональном следкоме.
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