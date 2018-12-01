В Почепе подростки создали на улицах 16 опасных провалов
Полиция города Почеп задержала двух местных подростков 15 и 16 лет, которые подозреваются в краже канализационных люков.
Горожане, заметив на улицах райцентра опасные провалы, сразу сообщили в отделение водоканала. Оттуда сведения передали правоохранителям. Как выяснилось, всего пропало 16 чугунных крышек на 40 тысяч рублей.
Подозреваемые были задержаны до того, как они должны быть сдать похищенное в пункт приема металла. Это случилось ночью на окраине города. Подростки в тот момент занимались погрузкой в автомобиль.
Задержанным «светит» до пяти лет по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ.
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