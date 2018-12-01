Пожар на Спартаковской в Брянске: огнеборцы тушили жилой дом
20 декабря в Брянске на улице Спартаковской случился пожар в жилом доме; обошлось без пострадавших.
Информацию спасатели получили в 16:29. Через четыре минуты огнеборцы восьмой и первой частей выехали на двух автоцистернах по адресу. Как оказалось, горел электросчётчик на третьем этаже жилого дома на площади 0,5 квадратных метра. Загорание ликвидировали подручными средствами.
«В 16.36 пламя локализовано, в 16.39 - уничтожили. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.
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