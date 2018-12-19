Пожар на Бежицкой в Брянске: пламя тушили более получаса

21 декабря в Брянске на улице Бежицкой случился пожар, горело нежилое строение.

Информацию о происшествии спасатели получили в 03:05. Через шесть минут огнеборцы на двух автоцистернах первой части прибыли по адресу. Как оказалось, горел внутри частный нежилой дом размером 8х12 метров.

«На тушение работало два ручных пожарных ствола, работало звено ГДЗС. В 03.25 пламя локализовано, в 03.45 - ликвидировано. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, 19 декабря в деревне Пролысово Навлинского района случилось возгорание в нежилом доме, обошлось без пострадавших.