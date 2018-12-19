Под Карачевом в аварии пострадали два водителя
27-летний водитель ВАЗ-21093 и 67-летний мужчина, управлявший Peugeot 406, получили травмы после ДТП, которое произошло 20 декабря на трассе «Орел-Брянск-Смоленск» в Карачевском районе.
У парня из «ВАЗа- 21093» - переломы левого предплечья, костей правой кисти, проникающая рана брюшной полости; его госпитализировали. 67-летнему водителю Peugeot 406 переломало правую половину таза, он тоже в больнице.
Сама авария случилась в начале шестого вечера на 77-м километре дороги.
Парень на «ВАЗе-21093» ехал в Карачев и выскочил на полосу встречного движения, где врезался в Peugeot 406 под управлением 67-летнего водителя.
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