Под Карачевом в аварии пострадали два водителя

27-летний водитель ВАЗ-21093 и 67-летний мужчина, управлявший Peugeot 406, получили травмы после ДТП, которое произошло 20 декабря на трассе «Орел-Брянск-Смоленск» в Карачевском районе.

У парня из «ВАЗа- 21093» - переломы левого предплечья, костей правой кисти, проникающая рана брюшной полости; его госпитализировали. 67-летнему водителю Peugeot 406 переломало правую половину таза, он тоже в больнице.

Сама авария случилась в начале шестого вечера на 77-м километре дороги.

Парень на «ВАЗе-21093» ехал в Карачев и выскочил на полосу встречного движения, где врезался в Peugeot 406 под управлением 67-летнего водителя.