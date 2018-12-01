Жителя Клетни отправили в колонию за изнасилование школьницы

12 с половиной лет проведет в колонии строгого режима 33-летний житель Клетни за изнасилование девятилетней девочки, такой приговор вынес райсуд.

Сама история произошла что 26 апреля 2018 года. Мужчина, встретив на улице ранее не знакомую школьницу, силой занес ее в сарай, где совершил против нее действия сексуального характера.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговор суда не вступил в законную силу.