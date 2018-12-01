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30-летний брянец попал в больницу после травмы в автобусе

Опубликовано Сегодня, 11:59

ДТП с участием «МАЗа» и автобуса Isuzu произошло в Клинцовском районе 20 декабря, пострадал пассажир общественного транспорта.

Инцидент случился около семи утра на трассе  «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора».

По предварительной информации, 33-летний водитель «МАЗа» при выезде с грунтовой автодороги не уступил дорогу автобусу Isuzu под управлением 57-летнего водителя, в итоге оба транспорта столкнулись.

«В результате ДТП 30-летний пассажир автобуса Isuzu с диагнозом резаная рана лба и правого верхнего века, ушиб плечевого сустава, закрытая черепно-мозговая травма доставлен в больницу», - сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

Врачи, назначив лечение, отпустили пострадавшего домой.

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