30-летний брянец попал в больницу после травмы в автобусе

ДТП с участием «МАЗа» и автобуса Isuzu произошло в Клинцовском районе 20 декабря, пострадал пассажир общественного транспорта.

Инцидент случился около семи утра на трассе «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора».

По предварительной информации, 33-летний водитель «МАЗа» при выезде с грунтовой автодороги не уступил дорогу автобусу Isuzu под управлением 57-летнего водителя, в итоге оба транспорта столкнулись.

«В результате ДТП 30-летний пассажир автобуса Isuzu с диагнозом резаная рана лба и правого верхнего века, ушиб плечевого сустава, закрытая черепно-мозговая травма доставлен в больницу», - сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

Врачи, назначив лечение, отпустили пострадавшего домой.