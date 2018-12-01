В Брянске недовольный бомж распускал кулаки
33-летний мужчина без определенного места жительства ответит в суде за избиение сотрудника полиции.
История произошла 29 сентября 2018 года на привокзальной площади железнодорожного вокзала «Брянск-1». Стражи порядка заметили в общественном месте пьяного гражданина. Они сразу доставили его на стационарный пост полиции. Нарушителю общественного порядка такой ход событий не понравился, поэтому он ударил одного из правоохранителей кулаком в лицо.
Как выяснилось, до этого подозреваемый уже был судим за совершение преступлений против личности и собственности. Его освободили из мест заключения в июле 2017 года.
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
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