ДТП на объездной в Брянске: два авто угодили в кювет
21 декабря в областном центре на окружной дороге случилась авария, две машины оказались в кювете, в соцсетях появились фотографии случившегося.
Инцидент произошел в половине третьего дня.
На снимках видно, что белая иномарка опрокинулась, а отечественные «Жигули» всего лишь съехали в придорожный ров.
«Авария на объездной! Одна перевернулась, другая удачно съехала в кювет», - прокомментировала происшествие Анастасия Купрюшина.
Водители говорят, причиной ДТП мог быть гололед.
Были ли в аварии пострадавшие, неизвестно.
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