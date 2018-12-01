ДТП на объездной в Брянске: два авто угодили в кювет

21 декабря в областном центре на окружной дороге случилась авария, две машины оказались в кювете, в соцсетях появились фотографии случившегося.

Инцидент произошел в половине третьего дня.

На снимках видно, что белая иномарка опрокинулась, а отечественные «Жигули» всего лишь съехали в придорожный ров.

«Авария на объездной! Одна перевернулась, другая удачно съехала в кювет», - прокомментировала происшествие Анастасия Купрюшина.

Водители говорят, причиной ДТП мог быть гололед.

Были ли в аварии пострадавшие, неизвестно.