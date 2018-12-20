43-летняя женщина угодила в больницу после ДТП в Брянске на улице Дуки

Авария с участием автомобиля Ford Focus произошла 21 декабря в Брянске на улице Дуки, пострадала водитель, женщина 43-х лет.

Инцидент случился в начале третьего дня. Автомобилистка ехала на своей машине Ford Focus на улицу Некрасова и, не справившись с управлением, слетела на обочину.

Сотрудники ГИБДД сообщение о поступившей в городскую больницу №1 пациентке получили в 19:30. Пострадавшая получила ушиб головы. Медики, назначив лечение, отпустили ее домой.