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43-летняя женщина угодила в больницу после ДТП в Брянске на улице Дуки

Опубликовано Сегодня, 18:47

Авария с участием автомобиля Ford Focus произошла  21 декабря в Брянске на улице Дуки, пострадала водитель, женщина 43-х лет.

Инцидент случился в начале третьего дня. Автомобилистка ехала на своей машине Ford Focus на улицу Некрасова и, не справившись с управлением, слетела на обочину.

Сотрудники ГИБДД сообщение о поступившей в городскую больницу №1 пациентке получили в 19:30. Пострадавшая получила ушиб головы. Медики, назначив лечение, отпустили ее домой.

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