В Клинцах во время ДТП с «ВАЗом» пострадала 69-летняя пенсионерка

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Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подвел итоги деятельности компании ОАО «РЖД» в Смоленском регионе в 2018 году.

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Инцидент произошел в половине одиннадцатого утра. 42-летний водитель «ВАЗа-21093» ехал со стороны улицы Дзержинского на Калинина и сбил 69-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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