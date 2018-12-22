Поиск по сайту
Поиск по сайту

Пожар в Брянском районе: пострадал человек

Опубликовано Сегодня, 08:00

23 декабря в поселке Нетьинка Брянского района случился пожар, пострадал один человек.

Инцидент произошел днем. Как рассказали в пресс-службе МЧС, горела частная дача площадью 20 квадратных метров. Пламя быстро ликвидировали.

Во время происшествия пострадал человек. Ему была оказана медпомощь.

Причину возгорания установят эксперты.

Фото
 950
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Пожар в Брянске на Набережной: едва не погиб человек
  • Пожар в Климовском районе: пострадал один человек
  • В брянском поселке Белые Берега сгорела баня
  • В Клинцах горел частный дом, пострадал один человек
  • В Бежице загорелся компьютер – пострадал один человек
    •
    Новости регионов
    64-летний мужчина погиб на пожаре в Ельне
    19:21:48 22-12-2018
    21 декабря в Ельне на улице Смоленский большак случился пожар в заброшенном доме, во время которого погиб 64-летний мужчина.
    Мэр Смоленска Соваренко отправлен в отставку
    20:23:29 21-12-2018
    21 декабря депутаты Смоленского городского совета во время очередной сессии приняли решение об отставке мэра Владимира Соваренко.
    Железные дороги – безопасная скорость
    11:24:38 21-12-2018
    Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подвел итоги деятельности компании ОАО «РЖД» в Смоленском регионе в 2018 году.
    В Смоленске установили урны для уборки за собаками
    17:22:46 19-12-2018
    Жители Соловьиной рощи теперь обеспечены специальными гигиеническими комплектами, в которые входят пакеты и совочки, с помощью которых владельцы должны убирать за своими животными. 
    Смолянина ограбили неподалеку от банка
    16:28:35 19-12-2018
    Вычислить нападающего помогли видеокамеры. Незадачливому вору грозит семь лет из-за 700 рублей наличными.
    Волонтер из Смоленска станет помощником губернатора
    16:01:41 19-12-2018
    Глава Смоленской области встретился с победителем ежегодной премии «Доброволец года» Антоном Коротченко и предложил ему должность, которая позволит еще более эффективно организовывать благотворительную работу.
    Лента новостей
    Сегодня, 12:20
    Вдова посла Андрея Карлова вступилась за отправившихся в Турцию детей брянских чиновников
    Сегодня, 11:50
    В Брянске коммунальные службы забыли убрать снег
    Сегодня, 10:44
    34-летний водитель угодил в больницу после ДТП с автобусом в Брянском районе
    Сегодня, 10:37
    В Бежицком районе водитель маршрутки пытался устроиться на работу с поддельными документами
    Сегодня, 10:26
    В Жирятинском районе в школе Возликова едва не замерзли дети
    Сегодня, 09:53
    В Брянске водитель такси врезался в столб
    Сегодня, 09:38
    На Флотской в Брянске горела легковушка (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:00
    Пожар в Брянском районе: пострадал человек
    Сегодня, 07:00
    На кладбище в селе Замишево срезают ели на Новый год
    Вчера, 19:06
    ДТП в Бежицком районе: ранена 36-летняя пассажирка иномарки Ford
    Вчера, 18:56
    Брянцы не могут купить билеты на новогодние поезда в столицу
    Вчера, 18:37
    В Клинцах во время ДТП с «ВАЗом» пострадала 69-летняя пенсионерка
    22-12-2018, 18:54
    Брянцев ожидает сильная вьюга
    22-12-2018, 18:47
    43-летняя женщина угодила в больницу после ДТП в Брянске на улице Дуки
    22-12-2018, 18:21
    Футболист премьер-лиги Савичев из-за финансовых проблем «Анжи» продал квартиру в Брянске
    21-12-2018, 19:17
    Сенсация в Клинцах: появилось интервью насчет бесплатных путевок в Турцию детям чиновников (ВИДЕО)
    21-12-2018, 17:01
    Около сквера Морозова в Брянске открыли фотозону
    21-12-2018, 16:28
    Брянцев возмутило подорожание яиц
    21-12-2018, 16:01
    Брянское МЧС сообщило об ухудшении погоды
    21-12-2018, 15:49
    В Брянске автобус №27 будет ходить по новому маршруту
    21-12-2018, 15:43
    ДТП на объездной в Брянске: два авто угодили в кювет
    21-12-2018, 14:51
    Бульвар Гагарина в Брянске готовят к Новому году
    21-12-2018, 14:31
    В Брянске филина на площади Ленина утеплили шапкой и шарфом
    21-12-2018, 13:57
    Брянцы могут посетить праздники открытия новогодних елок
    21-12-2018, 13:18
    В Брянске недовольный бомж распускал кулаки
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:40
    Сеть FARШ запускает федеральную франшизу для увеличения сети бургерных 1
    21-12-2018, 16:55
    Заседание Общественного совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Брянской области 1
    21-12-2018, 12:45
    Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в новогодние праздники для удобства пассажиров 1
    20-12-2018, 17:24
    Продано здание Центрального телеграфа в Никитском переулке 1
    20-12-2018, 17:20
    Детская игровая площадка открылась на железнодорожном вокзале в Брянске 1
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Сенсация в Клинцах: появилось интервью насчет бесплатных путевок в Турцию детям чиновников
    Экономика Общество Новость дня
    Брянцев возмутило подорожание яиц
    Происшествия На дорогах О главном
    В Брянске на Молодежной произошло серьезное ДТП с участием маршрутки
    Новости Происшествия
    Жителя Клетни отправили в колонию за изнасилование школьницы
    Общество На дорогах
    Хулиган на авто Porsche «дрифтанул» в Брянске около Кургана
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама биологически активных добавок

    Реклама биологически активных добавокНа этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.

    Ростелеком новости
    Продано здание Центрального телеграфа в Никитском переулке

    Продано здание Центрального телеграфа в Никитском переулкеПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что его дочернее общество – компания ПАО «Центральный телеграф» – закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля. 
    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в новогодние праздники для удобства пассажиров

    Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в новогодние праздники для удобства пассажировВ предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.

     

    МРСК новости
    Лучших сотрудников Брянскэнерго наградили в Правительстве Брянской области

    Заместитель губернатора – заместитель председателя Правительства Брянской области Александр Жигунов вручил девяти сотрудникам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» награды. Церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства региона в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Энергетика.

    РЖД новости
    «Надежда» сдала новый дом в экомикрорайоне «Сосновый бор»

    «Надежда» сдала новый дом в экомикрорайоне «Сосновый бор»Группа компаний «Надежда» сдала в эксплуатацию еще одну новую многоэтажку. На этот раз в экомикрорайоне «Сосновый бор» (позиция №9). Поздравляем наших счастливых новоселов с этим знаменательным событием и приглашаем в центральный офис за ключами!


    Опора России
    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировались

    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировалисьОбщественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.