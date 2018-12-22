Пожар в Брянском районе: пострадал человек
23 декабря в поселке Нетьинка Брянского района случился пожар, пострадал один человек.
Инцидент произошел днем. Как рассказали в пресс-службе МЧС, горела частная дача площадью 20 квадратных метров. Пламя быстро ликвидировали.
Во время происшествия пострадал человек. Ему была оказана медпомощь.
Причину возгорания установят эксперты.
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