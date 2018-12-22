34-летний водитель угодил в больницу после ДТП с автобусом в Брянском районе
23 декабря на трассе «Орёл-Брянск-Смоленск-Бежица» в Брянском районе произошла авария с участием «ВАЗа 21099» и автобуса Mercedes-Benz Sprinte, пострадал водитель первой машины.
Само происшествие случилось около шести вечера на первом километре дороги.
34-летний водитель «ВАЗ-21099», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinte под управлением 45-летнего мужчины.
«В результате пострадал 34-летний водитель «ВАЗа-21099», с диагнозом ушиб правой подвздошной области, ссадины правой кисти, ссадины мягких тканей лица его госпитализировали; отпущен с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что его дочернее общество – компания ПАО «Центральный телеграф» – закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Заместитель губернатора – заместитель председателя Правительства Брянской области Александр Жигунов вручил девяти сотрудникам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» награды. Церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства региона в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Энергетика.
Группа компаний «Надежда» сдала в эксплуатацию еще одну новую многоэтажку. На этот раз в экомикрорайоне «Сосновый бор» (позиция №9). Поздравляем наших счастливых новоселов с этим знаменательным событием и приглашаем в центральный офис за ключами!
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.