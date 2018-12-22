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34-летний водитель угодил в больницу после ДТП с автобусом в Брянском районе

Опубликовано Сегодня, 10:44

23 декабря на трассе «Орёл-Брянск-Смоленск-Бежица» в Брянском районе произошла авария с участием «ВАЗа 21099» и автобуса Mercedes-Benz Sprinte, пострадал водитель первой машины.

Само происшествие случилось около шести вечера на первом километре дороги.

34-летний водитель «ВАЗ-21099», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinte под управлением 45-летнего мужчины.

«В результате пострадал 34-летний водитель «ВАЗа-21099», с диагнозом ушиб правой подвздошной области, ссадины правой кисти, ссадины мягких тканей лица его госпитализировали; отпущен с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД.

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