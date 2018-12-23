Серьезное ДТП в Погаре: ранена водитель Daewoo Matiz

44-летняя женщина-водитель иномарки Daewoo Matiz получила травмы после ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat на улице Октябрьской в поселке Погар.

Сама авария случилась около двух часов дня. 37-летний автомобилист на иномарке Volkswagen Passat не учел дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля Daewoo Matiz под управлением 44-летней женщины-водителя, в итоге оба транспорта столкнулись.

У пострадавшей открытая рана волосистой части головы, ее отпустили с назначением лечения.