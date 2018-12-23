В Брянске неудачная шутка для 70-летнего уроженца соседней республики может обернуться уголовным делом
Брянская полиция завела административное дело на 70-летнего уроженца сопредельной республики в связи заведомо ложным вызовом спецслужб, сейчас решается вопрос о привлечении пенсионера за сообщение о готовящемся террористическом акте к уголовной ответственности.
История произошла в воскресенье в одном из магазинов Брянска недалеко от торгово-развлекательного центра «Аэропарк». Между охранником и пожилым посетителем случилась словесная перепалка. Недовольный покупатель, уходя, сказал, что с шести до семи вечера на торговую точку нападут неизвестные.
На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб: полиции, МЧС, Федеральной службы Войск национальной гвардии и других, которые провели меры по предупреждению возможного террористического акта и эвакуации людей.
Параллельно с этим правоохранители выяснили личность злоумышленника. Им оказался 70-летний мужчина, временно проживавший в Брянской области. По его словам, «спрогнозированное» им покушение на торговый объект – всего лишь неудачная шутка.
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