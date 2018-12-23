Поиск по сайту
Поиск по сайту

Трагедия в Унече: под колесами Hyundai Solaris погиб 46-летний мужчина

Опубликовано Вчера, 14:33

23 декабря в Унечском районе случилась авария с участием иномарки Hyundai Solaris, погиб 46-летний пешеход.

Инцидент произошел около шести вечера на 107-м километре трассы «Брянск-Новозыбков». Как объяснили в отделе ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 46-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части дороги в попутном направлении.

«В результате ДТП 46-летний пешеход от полученных травм скончался на месте», - сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, 44-летняя женщина-водитель иномарки Daewoo Matiz пострадала в ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat на улице Октябрьской в поселке Погар.

Фото
 1320
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Трагедия в Клинцах: на дороге погиб 19-летний парень
  • На трассе «Орел-Брянск-Смоленск» погиб 31-летний пешеход
  • Под Брянском погиб не уступивший дорогу водитель Hyundai Solaris
  • При столкновении Skoda и Hyundai в Брянске пострадал 47-летний водитель
  • На брянской трассе пешеход погиб под колесами двух «ВАЗов»
    •
    Новости регионов
    Смолянина обвиняют в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки
    18:54:09 24-12-2018
    Житель Смоленска ответит в суде за надругательство и убийство ребенка.
    Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских каникул
    17:47:36 24-12-2018
    В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.
    64-летний мужчина погиб на пожаре в Ельне
    19:21:48 22-12-2018
    21 декабря в Ельне на улице Смоленский большак случился пожар в заброшенном доме, во время которого погиб 64-летний мужчина.
    Мэр Смоленска Соваренко отправлен в отставку
    20:23:29 21-12-2018
    21 декабря депутаты Смоленского городского совета во время очередной сессии приняли решение об отставке мэра Владимира Соваренко.
    Железные дороги – безопасная скорость
    11:24:38 21-12-2018
    Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подвел итоги деятельности компании ОАО «РЖД» в Смоленском регионе в 2018 году.
    В Смоленске установили урны для уборки за собаками
    17:22:46 19-12-2018
    Жители Соловьиной рощи теперь обеспечены специальными гигиеническими комплектами, в которые входят пакеты и совочки, с помощью которых владельцы должны убирать за своими животными. 
    Лента новостей
    Вчера, 18:07
    В Бежицком и Советском районах ограничат движение транспорта
    Вчера, 17:01
    22-летняя девушка получила сотрясение мозга после ДТП в Новозыбковском районе
    Вчера, 16:27
    В Советском районе Брянска источник привели в порядок
    Вчера, 15:55
    В Брянске подвели итоги конкурса видеоблогеров
    Вчера, 15:14
    В парке 1000-летия Брянска блогер Чернов обнаружил опасную лыжню
    Вчера, 14:33
    Трагедия в Унече: под колесами Hyundai Solaris погиб 46-летний мужчина
    Вчера, 14:13
    В Брянске неудачная шутка для 70-летнего уроженца соседней республики может обернуться уголовным делом
    Вчера, 13:45
    Брянский Роспотребнадзор рассказал, какую икру не следует покупать
    Вчера, 13:15
    Серьезное ДТП в Погаре: ранена водитель Daewoo Matiz
    Вчера, 12:20
    Вдова посла Карлова раскрыла правду о скандале в Клинцах
    Вчера, 11:50
    В Брянске коммунальные службы забыли убрать снег
    Вчера, 10:44
    34-летний водитель угодил в больницу после ДТП с автобусом в Брянском районе
    Вчера, 10:37
    В Бежицком районе водитель маршрутки пытался устроиться на работу с поддельными документами
    Вчера, 10:26
    В Жирятинском районе в школе Возликова едва не замерзли дети
    Вчера, 09:53
    В Брянске водитель такси врезался в столб
    Вчера, 09:38
    На Флотской в Брянске горела легковушка (ВИДЕО)
    Вчера, 08:00
    Пожар в Брянском районе: пострадал человек
    Вчера, 07:00
    На кладбище в селе Замишево срезают ели на Новый год
    23-12-2018, 19:06
    ДТП в Бежицком районе: ранена 36-летняя пассажирка иномарки Ford
    23-12-2018, 18:56
    Брянцы не могут купить билеты на новогодние поезда в столицу
    23-12-2018, 18:37
    В Клинцах во время ДТП с «ВАЗом» пострадала 69-летняя пенсионерка
    22-12-2018, 18:54
    Брянцев ожидает сильная вьюга
    22-12-2018, 18:47
    43-летняя женщина угодила в больницу после ДТП в Брянске на улице Дуки
    22-12-2018, 18:21
    Футболист премьер-лиги Савичев из-за финансовых проблем «Анжи» продал квартиру в Брянске
    21-12-2018, 19:17
    Сенсация в Клинцах: появилось интервью насчет бесплатных путевок в Турцию детям чиновников (ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 21:30
    Рождественский концерт 1
    Вчера, 16:02
    Космический туризм теперь доступен каждому!
    Вчера, 13:48
    60 процентов здоровья - это правильный образ жизни 1
    Вчера, 11:40
    Сеть FARШ запускает федеральную франшизу для увеличения сети бургерных 1
    21-12-2018, 16:55
    Заседание Общественного совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Брянской области 1
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Вдова посла Карлова раскрыла правду о скандале в Клинцах
    Общество Спорт Соседи О главном
    Футболист премьер-лиги Савичев из-за финансовых проблем «Анжи» продал квартиру в Брянске
    Общество О главном
    Брянцы не могут купить билеты на новогодние поезда в столицу
    Общество О главном
    Брянцев ожидает сильная вьюга
    Происшествия На дорогах
    В Клинцах во время ДТП с «ВАЗом» пострадала 69-летняя пенсионерка
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама биологически активных добавок

    Реклама биологически активных добавокНа этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.

    Ростелеком новости
    Продано здание Центрального телеграфа в Никитском переулке

    ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что его дочернее общество – компания ПАО «Центральный телеграф» – закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля. 

    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в новогодние праздники для удобства пассажиров

    Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в новогодние праздники для удобства пассажировВ предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.

     
    МРСК новости
    Лучших сотрудников Брянскэнерго наградили в Правительстве Брянской области

    Лучших сотрудников Брянскэнерго наградили в Правительстве Брянской областиЗаместитель губернатора – заместитель председателя Правительства Брянской области Александр Жигунов вручил  девяти сотрудникам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» награды. Церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства региона в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Энергетика.

    РЖД новости
    «Надежда» сдала новый дом в экомикрорайоне «Сосновый бор»

    «Надежда» сдала новый дом в экомикрорайоне «Сосновый бор»Группа компаний «Надежда» сдала в эксплуатацию еще одну новую многоэтажку. На этот раз в экомикрорайоне «Сосновый бор» (позиция №9). Поздравляем наших счастливых новоселов с этим знаменательным событием и приглашаем в центральный офис за ключами!


    Опора России
    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировались

    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировалисьОбщественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.