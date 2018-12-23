Трагедия в Унече: под колесами Hyundai Solaris погиб 46-летний мужчина
23 декабря в Унечском районе случилась авария с участием иномарки Hyundai Solaris, погиб 46-летний пешеход.
Инцидент произошел около шести вечера на 107-м километре трассы «Брянск-Новозыбков». Как объяснили в отделе ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 46-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части дороги в попутном направлении.
«В результате ДТП 46-летний пешеход от полученных травм скончался на месте», - сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данному факту полиция проводит проверку.
Напомним, 44-летняя женщина-водитель иномарки Daewoo Matiz пострадала в ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat на улице Октябрьской в поселке Погар.
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