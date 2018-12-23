22-летняя девушка получила сотрясение мозга после ДТП в Новозыбковском районе
23 декабря на седьмом километре трассы «Новозыбков-Деменка-Кожановка» произошла авария с «ВАЗом 21053» и иномаркой Volkswagen Touran, пострадала девушка 22 –х лет.
У пассажирки «ВАЗа» сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма; ее госпитализировали.
Само ДТП случилось в шесть вечера. 22-летний водитель «ВАЗ-21053», двигаясь по нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог, не учел скоростной режим и выскочил на встречку, где врезался в Volkswagen Touran под управлением 46-летнего водителя.
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