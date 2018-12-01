«Дрифтовавший» около Кургана Бессмертия брянец на Alfa Romeo наказан
25-летний водитель иномарки Alfa Romeo, устроивший 16 декабря на Кургане Бессмертия в Брянске «дрифт», привлечен 23 декабря к административной ответственности.
Напомним, 21 декабря в соцсетях очевидцы опубликовали видео еще одной хулиганской выходки – только уже водителя иномарки Porsche, который также, несмотря на запрет, разъезжал около Кургана Бессмертия.
Брянцы выразили возмущение по этому поводу, заметив, что водитель Alfa Romeo наказан, а вот автомобилисту Porsche все же удалось избежать ответственности, хотя он «дрифтовал» так же незаканно.
«А то, что Porsche там дрифтовал - ничего страшного?» - спросил Алексей Белов.
«Наверняка, у него связи есть, вот и всё», - ответила Яна Гашина.
«Так Alfa Romeo тоже не дешёвая машина», - добавил Максим Шевцов.
«Значит, у него нет связей», - объяснила Яна Гашина.
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