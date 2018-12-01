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Инцидент в Клинцах: 14-летняя девочка угодила под «ВАЗ»

Опубликовано Сегодня, 10:51

24 декабря в Клинцах на улице Скоробогатова случилась авария с «ВАЗом-21150», пострадала 14-летняя девочка.

Само ДТП произошло около половины второго дня. По предварительным сведениям, 18-летний водитель «ВАЗа-21150», двигаясь задним ходом, сбил 14-летнюю школьницу.

У пострадавшей ушиб грудного отдела позвоночника, болевой синдром; ее госпитализировали.

Напомним, 24 декабря на Почтовой 63-летняя женщина попала под колеса отечественного автомобиля.

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