Сотрудника брянской ИК-4 подозревают в доставке сомнительного пакета в колонию
Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН вместе с оперативниками задержали работника ИК-4, его подозревают в доставке наркотиков в колонию.
Младшего инспектора остановили прямо на контрольно-пропускном пункте учреждения при попытке проноса запрещенных веществ.
Ему может грозить срок по ч.1 ст.228 УК РФ «Пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере».
Новости регионов
Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских каникул
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что его дочернее общество – компания ПАО «Центральный телеграф» – закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Первичная профсоюзная организация (ППО) Брянскэнерго подвела итоги конкурса «Лучший РЭС Брянскэнерго - 2018», в котором на протяжении года принимали участие все 27 районов электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». Конкурс оценивался по бальной системе. В итоге победителем признан Жирятинский РЭС филиала, набравший 202 балла.
Группа компаний «Надежда» сдала в эксплуатацию еще одну новую многоэтажку. На этот раз в экомикрорайоне «Сосновый бор» (позиция №9). Поздравляем наших счастливых новоселов с этим знаменательным событием и приглашаем в центральный офис за ключами!
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.